1xbet зеркало

Игроки, желающие делать ставки на игровые события, могут получить самый полный букмекерский функционал только на сайте букмекерской конторы 1XBET. Мы считаемся лидерами на всем пространстве СНГ и весьма заслуженно.

Наш сервис предоставляет доступ не только к возможности сделать ставку на исход любого спортивного события, но и поиграть в самый большой набор игр. Вам доступно все, от классического онлайн-казино, до всевозможных вариаций покера.

Начинаем с прохождения регистрации

При заходе на официальный сайт 1XBET или его зеркала, в верхнем правом углу, вы увидите большую зеленую кнопку “Регистрация”. Переходя по ней, новичку открываются 4 возможности пройти регистрацию разной степени скорости и сложности, что показано на скриншоте ниже.

В один клик

Самый простой и быстрый способ получить доступ к возможностям сервиса 1XBET. Хоть кликов потребуется немного больше, но все ограничивается страной пребывания и выбором подходящей валюты. Конечно же, не забудем о пользовательском соглашении.

Интерфейс “В 1 клик”

Основные данные можно будет ввести позднее.

По номеру телефона

По смыслу и простоте, это аналог “В один клик”. Вы сразу верифицируете номер телефона и нужную валюту.

Регистрация “По номеру телефона”

По E-mail

Самый сложный способ попадания на сервис 1XBET. Название пункта не совсем совпадает с выдвигаемыми требованиями заполнения полей, но в дальнейшем, на заполнение этих пунктов уже не нужно тратить время.

Обязательные поля для заполнения

Социальные сети и мессенджеры

Возможность быстро пройти предыдущий пункт. Давая доступ к личным данным в социальных сетях, у вас отпадает необходимость что-то вводить вручную. Останется выбрать подходящую валюту и один из 7 сервисов для импорта информации.

Что вы увидите на вкладке “Социальные сети и мессенджеры”

В начале игры, по окончанию процедуры регистрации, пользователь может получить дополнительный денежный бонус на игровой счет. Потратить эти деньги можно в игровых залах, а как именно, читайте дальше!

Получение регистрационного бонуса 1XBET

Чтобы приятно поощрять новичков, 1XBET предлагает стартовый бонус. Вы можете получить гарантированно 5000 рублей, но используя один из дальнейших промокодов, размер подарка увеличится до 6500 руб.

Далее приведен скриншот с полем, куда эти промокоды нужно ввести на этапе регистрации:

“Промокоды остаются рабочими, пока лежат на этом сайте.”

Как зайти на официальный сайт 1XBET?

У 1XBET оригинальным доменом считается “1xbet.com”, но часто пользователи из России не могут зайти по этому адресу из-за политики государства.

На сайте, кроме услуг букмекерской конторы, доступны игры, относящиеся к категории “онлайн-казино”. Это трудно согласовать с политикой государства, поэтому часто сайт по основному адресу недоступен.

На любом из зеркал портала, всегда можно найти полную инструкцию с перечислением всех возможностей обхода блокировки.

Как можно обойти ограничения?

Если вы не хотите заморачиваться с обходом блокировок, всегда можно использовать одно любое зеркало 1XBET из всей сети зеркал. Это полноценные дубли функционала основного сайта, а подключение к единой базе данных позволяет завести здесь полноценный аккаунт и использовать его не только на других зеркалах, но и на основной платформе.

Найти такое зеркало очень просто. Достаточно вбить это в строку поисковика и выбрать любой из предложенных вариантов.

Что такое ЦУПИС и почему тут нужно регистрироваться?

Чтобы получить полный доступ ко всем возможностям сервиса и выводу выигранных средств, пользователю необходимо завести учетную запись на сайте организации ЦУПИС.

Данная организация выполняет функции контроля за деятельностью букмекерских контор. Дополнительно, это своеобразный фискальный орган. Именно они взимают 13% от суммы выигрыша.

На сайте есть подробная инструкция по прохождению регистрации в его системе. Здесь все просто и понятно, но отдельно отметим, что процедура строго обязательна к выполнению. Аккаунт 1XBET обязательно должен привязываться к аккаунту ЦУПИС.

Как проходит идентификация личности в ЦУПИС?

Первая и основная необходимость прохождения регистрации в сервисе ЦУПИС — подтверждение совершеннолетия пользователя. Также, это гарантия честного выполнения обоюдных обязательств между букмекерскими конторами и игроками.

У ЦУПИС есть сеть стационарных партнерских букмекерских контор, куда нужно только подойти лично с паспортом гражданина Российской Федерации. Разумеется, никто документ изымать не будет.

Ваши данные вносятся в единый реестр, после чего проходят проверку подлинности. Как правило, дело редко затягивается на более 2-х суток.

Прохождение верификации с подтверждением на 1XBET

Букмекеру тоже важно удостовериться в подлинности предоставленных данных нового пользователя. Если вы выбирали упрощенную регистрацию, эти данные нужно внести позже, но обязательно до вывода средств.

Необходимые поля для верификации клиента

Вопрос верификации не является добровольным. Сервис 1XBET старается максимально обезопасить честных игроков. Поэтому, перед выводом выигрыша, администрация затребует отсканированные копии оригинальных документов.

Как оформлен личный кабинет 1XBET?

Заходя в учетную запись, пользователю доступно 13 пунктов интерфейса.

Немного выше мы говорили о формах изменения личных данных, а кроме этого вы можете:

проверить результаты партнерской программы — полная статистика по привлеченным пользователям и суммам ваших комиссионных;

финансовое движение — пополнение или снятие средств со счета и возможность поделиться деньгами с другими пользователями;

информация об аккаунте — достижения пользователя, история ставок и балансовых операций;

данные по кэшбэк — в награду за активность, сервис открывает и повышает возможность игрока получать кэшбэк с каждой проигранной ставки. Подробнее видно на скриншоте:

Уровни кэшбэка 1XBET

настройки аккаунта с возможностью изменений безопасности и конфиденциальности;

связь с поддержкой.

Отметим, что в разных зеркалах 1XBET могут незначительно меняться элементы меню.

Вывод средств

Каждому пользователю доступно 42 способа выведения средств с баланса:

Способы получения денег из 1XBET

До начала вывода, обязательно уточняйте размеры комиссионных за операцию. В этой таблице они не отображаются.